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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 26.02.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

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Son dakika haberi: İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
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İran sağlık yetkilileri devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada, corona virüse bağlı semptomlardan ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini duyurdu.

İran sağlık yetkilileri devlet televizyonuna yaptıkları açıklamada ülkedeki corona virüs vakaları ile ilgili son veriler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 139 enfekte vaka olduğunu açıkladı.

İran, Çin anakarası dışında COVID-19'a bağlı semptomlar nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

 

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