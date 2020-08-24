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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: İran'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 20 bin 776'ya yükseldi. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 133 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 245 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 776'ya, vaka sayısının da 361 bin 150'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 311 bin 365'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 62 bin 422 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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