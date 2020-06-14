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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 12:52,Son Güncelleme:

Son dakika haberi! İran'da Covid-19'dan 107 kişi daha öldü

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Son dakika haberi! İran'da Covid-19'dan 107 kişi daha öldü
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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 107 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 472 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 837'ye, vaka sayısının da 187 bin 427'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 781'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 148 bin 674 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 244 bin 74 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Kirmanşah, Sistan-Beluçistan ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 

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