Son dakika haberler: İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van çevresinde de hissedildi

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AFAD: İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye-İran sınırına yakın bölgede, İran'ın Khoy şehrinde meydana geldiği ifade ediliyor.

BAŞKALE'DE BAZI EVLER YIKILDI

Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.

Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı.

Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor."

VAN'DA ÖĞRENCİLER KORKTU

Deprem sırasında Van'da dershane öğrencileri, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, cep telefonları ile ailelerini arayarak iyi olduklarını söyledi. Bir süre dışarıda bekleyen öğrenciler, daha sonra dershaneye girdi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

''AFAD VE UMKE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ''

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın sınıra yakın bölgesinde depremin meydana geldiğini söyledi.

Sarsıntının hissedildiği sınır bölgesine ekiplerin sevk edildiğini belirten Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Şu ana kadar can kaybımız yok. Bir kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik." diye konuştu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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