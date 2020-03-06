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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 18:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İran-Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi: İran-Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem
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İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi.

Açıklamada, depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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