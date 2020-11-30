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Haber Giriş: 30.11.2020 - 19:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şahadan'ın öldürüldüğü iddia edildi

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Son dakika haberi... İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şahadan'ın öldürüldüğü iddia edildi
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Al Arabiya gazetesi, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Şahdan'ın Irak ve Suriye sınırında öldürüldüğünü yazdı.

Iraklı kaynaklara dayandırılan habere göre; Muslim Şahdan'ın içinde bulunduğu konvoy, silahlı insansız hava aracıyla vuruldu.

İran'ın nükleer çalışmalarının mimarı olan Muhsin Fahrizade, geçtiğimiz günlerde Absert kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu gelişme, Ortadoğu'da tansiyonu yükseltmiş ve Tahran Yönetimi İsrail'i suçlayarak, intikam açıklamaları yapmıştı.

Al Arabiya gazetesi, Muslim Şahdan'ın pazar gecesi öldürüldüğünü öne sürdü

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