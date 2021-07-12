MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! En az 50 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya Son dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! En az 50 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 23:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! En az 50 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 50 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Son dakika haberi: Irakta yangın faciası En az 50 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Irakta yangın faciası En az 50 kişi hayatını kaybetti

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi