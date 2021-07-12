Son dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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