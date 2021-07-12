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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 23:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! 36 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! 36 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Son dakika haberi: Irakta yangın faciası 36 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Irakta yangın faciası 36 kişi hayatını kaybetti

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