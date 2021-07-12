Son dakika haberi: Irak'ta yangın faciası! 20'den fazla kişi hayatını kaybetti

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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