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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 22:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Irak'ta üçüncü ölüm gerçekleşti

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Son dakika haberi: Irak'ta üçüncü ölüm gerçekleşti
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasında üçüncü ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta Kovid-19'a yakalanan 65 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği bildirilmişti. Daha sonra Bağdat'ta da koronavirüse yakalanan bir kadının yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 3'e yükselmiş oldu.  

 

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