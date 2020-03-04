MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Irak'ta ikinci ölüm gerçekleşti
GeriDünya Son dakika haberi: Irak'ta ikinci ölüm gerçekleşti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 22:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Irak'ta ikinci ölüm gerçekleşti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Irak'ta ikinci ölüm gerçekleşti
Abone Olgoogle-news

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasında ikinci ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat’ta yeni tip koronavirüse yakalanan bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.
Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün bugün Süleymaniye kentinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle