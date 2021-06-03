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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 22:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama!

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Son dakika haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden Kazımiye'de bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazimiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede yabancı bir cismin patladığı belirtildi.

Bağdat’ın Kazımiye bölgesinde Şiilerin yedinci İmamı Musa el-Kazım ile dokuzuncu İmamı Muhammed el-Cevad’ın türbesi bulunuyor. Söz konusu patlama türbelere giden kapılardan birinde yaşandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan daha sonraki yazılı açıklamada patlamanın oradaki iş yerlerinden birinde gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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