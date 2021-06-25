Son dakika haberi: İngiltere'yi sarsan skandal: Sağlık Bakanı karısını aldatırken yakalandı!

İngiltere, koronavirüs salgınının ilk günlerinden bu yana yaşanan çeşitli sağlık krizleriyle gündemden düşmüyor. Salgın yönetimiyle ilgili sert eleştiriler alan hükümetin Sağlık Bakanı Matt Hancock da uzun süredir Başbakan Boris Johnson'la yaşadığı polemiklerle çok konuşuluyor.

The Sun gazetesinin ortaya attığı bir iddia ve paylaştığı fotoğraf ise gündeme adeta bomba gibi düştü ve büyük bir skandalı ortaya çıkardı. 15 yıldır evli ve üç çocuk babası olan Matt Hancock, yakın çalışma arkadaşı ve kendisi gibi evli olan Gina Coladangelo ile öpüşürken yakalandı ve o esnada çekilen fotoğrafı sadece İngiltere'de değil tüm dünya basınında bir anda manşetlerin en tepesine yerleşti.

Daily Mail'in haberine göre ise Hancock'un eşi Martha haberi öğrenir öğrenmez evi terk etti.

Gina Coladangelo'nun Linedin sayfası

The Sun'ın haberine göre ikili Birleşik Krallık hükûmetinin merkezi olarak bilinen Whitehall Sarayı'nın koridorlarında ateşli bir şekilde öpüşürken fotoğraflandı. 42 yaşındaki Matt Hancock'un öpüştüğü kişi 43 yaşındaki Gina Coladangelo, Oliver Bonas adlı giyim markasının kurucusu ve CEO'su Oliver Tress'in eşi.

Gina Coladangelo, Luther Pendragon adlı lobicilik faaliyetleri yapan bir şirkette yetkili olarak çalışmakla birlikte kocasının şirketinde de söz sahibi. Matt Hancock'un Oxford Üniversitesi'nden arkadaşı olan Coladangelo 2020 yılında bakanın kendisi tarafından bakanlıkta önemli bir yardımcılık pozisyonuna getirilmiş, hatta o günlerde Coladangelo'nun başka bir şirkette hisse sahibi ve çalışan olması yüzünden bu göreve getirme eleştirilmişti.

Matt Hancock ve eşi Martha Hancock

İkili birlikte çalışmaya başladıkları günlerden beri sık sık Başbakanlık Ofisi ve civarındaki birçok yerde bir arada görülüyordu. Ancak kimsenin aklına eski okul arkadaşı, yakın çalışma arkadaşı, evli ve 3'er çocuklu bu adam ve kadının bir ilişki yaşadığı gelmemişti.

The Sun'ın iddiasına göre ikilinin öpüşme görüntüsü 6 Mayıs 2021'de, saat öğlen 3 civarı çekilmiş. Bu da kritik önemdeki yerel seçimlere denk gelen bir tarih.

Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen kaynak Hancock ve Coladangelo'nın başka kaçamakları da olduğunu, herkes Kovid-19 salgının yüzünden harıl harıl çalışırken saatlerce ofise kapanıp baş başa vakit geçirdiğini anlattı. Hatta bu yakınlık Hancock'un halkın gözü önündeki bir pozisyona getirdiği Coladangelo'nun yadırganması yüzünden oldukça dikkat çekici de bulunmuş.

Bakanlıktan konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken Hancock'un bir arkadaşının konuyla ilgili olarak 'Yorum yok ancak Kovid-19 kuralları ihlali yapılmadı.' ifadesini kullandığı iddia edildi.

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