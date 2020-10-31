Son dakika haberi: İngiltere'den flaş koronavirüs kararı! Johnson duyurdu

İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660’a yükseldi. Dünya genelinde en fazla can kaybına sahip 5’inci ülke olan İngiltere’de karantina ilan edildi. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalarla birlikte 4 hafta sürecek karantina uygulamasını duyuracağını bildirmişti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren karantina başlayacak.