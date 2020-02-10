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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.02.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi.. İngiltere'den coronavirüsü hamlesi: Karantina yerleri belirlendi

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Son dakika haberi.. İngiltere'den coronavirüsü hamlesi: Karantina yerleri belirlendi

Gelen son dakika bilgisine göre, İngiltere'de hükümet Wuhan coronavirüsü ile ilgili "halk sağlığına ciddi ve yakın tehdit" tanımlaması yaptı ve salgının yayılmasını durdurmak adına yeni önlemler açıkladı

İngiltere hükümeti yeni tip coronavirüsü ile ilgili, "halk sağlığına ciddi ve yakın tehdit" tanımlaması yaptı. Bu yeni tanımlama hükümete virüsün daha fazla yayılmasını geciktirmek veya önlemek adına ek yetki veriyor.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Wuhan merkezli ölümcül coronavirüsü salgını ile ilgili Dışişleri Bakanlığı halkın virüsün bulaşmasından mümkün olduğunca korunmasını sağlayacak düzenlemeler yapmıştır. Bu yeni düzenleme ile İngiltere'de Merseyside şehrinde yer alan Arrowe Park hastanesi ve Milton Keynes şehrindeki Kents Hill Parkı karantina tesisi olarak kullanılacak" ifadeleri kullanıldı.

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