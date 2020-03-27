Son dakika haberi: İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 759 oldu

İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte rekor şekilde 181 kişi artarak 759'a yükseldi.

Yeni vaka sayısı da 2 bin 921 kişi artarak 14 bin 579'a yükseldi.

İngiltere bugün peşi sıra gelen haberlerle sarsıldı. Başbakan Boris Johnson twitter hesabından corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Başbakanın açıklamasının üzerinden daha 2 saat geçmeden İngiltere Sağlık Bakanı da test sonuçlarının pozitif olduğunu duyurdu.

Dün de Veliaht Prens Charle COVID-19 test sonucunun pozitif olduğunu ve karantinada kaldığını duyurmuştu.