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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İngiltere'de acı bilanço! Son 5 ayın zirvesi görüldü

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Son dakika haberi: İngiltere'de acı bilanço! Son 5 ayın zirvesi görüldü

İngiltere'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık son 5 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 170 kişinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 26 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, 175 ölümün açıklandığı 12 Mart'tan bu yana bir günde bildirilen en yüksek ölüm sayısı olurken; salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 131 bin 149'a çıktı.

Ölüm belgelerini esas alan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 bini geçti.

Ülkede ilk doz aşı olanların sayısı 47 milyon 369 bin 418'e ulaşırken (yetişkinlerin yüzde 89,6'sı), ikinci doz aşı olanların sayısı da 40 milyon 841 bin 971'e (yetişkinlerin yüzde 77,2'si) çıktı.

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