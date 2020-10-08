Son dakika haberi: İlk adım atıldı: Kapalı Maraş kademeli olarak açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Kapalı Maraş’ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

Hürriyet Gazetesi Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, CNN TÜRK’te şu bilgileri paylaştı:



“46 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin önündeyiz. Büyük bir kalabalık var. Son hazırlıklar tamamlandı. Kapalı Maraş’ın askeri statüsü kaldırılmadı. Girişte ve içeride kamera sistemleri kuruldu. Sakinlerinin girişine izin verilecek. Hummalı bir kalabalık var diyebiliriz. Büyük bir kalabalık içeri girmek isteyecek. Uluslararası medyadan da yoğun bir ilgi var. 16.00’da Başbakan Ersin Tatar buraya gelecek ve Kapalı Maraş’a ilk giren kişi olacak. Kapalı Maraş 1974’ten beri kapalı tutuluyor. Kapalı Maraş’ın diğer kısmı Rum sınırı. Kıbrıslı Rumlar Maraş’ın açılması nedeniyle protesto düzenliyorlar. Tarihi bir adım. Önümüzdeki pazar günkü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ardından da altyapı çalışmaları başlayacak.”