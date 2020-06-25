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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 20:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Hindistan'da yıldırım felaketi: 83 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... Hindistan'da yıldırım felaketi: 83 kişi hayatını kaybetti
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Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu 83 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hükümet yetkilisi Upendra Pal, yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Bihar eyaletinin çeşitli kesimlerine yıldırım düştüğünü belirtti.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 83 kişiden 13'ünün Gopalganj bölgesindeki çiftliklerde çalışanlar olduğunu bildiren Pal, diğer kişilerin ise eyaletin farklı bölgelerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Pal, yaralanan 10 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Son dakika haberi... Hindistanda yıldırım felaketi: 83 kişi hayatını kaybetti

Bihar eyaletinde, Temmuz 2019'da şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Güney Asya'da haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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