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Dünya
Haber Giriş: 07.08.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hindistan'da 191 yolculu uçak sert iniş yaptı, ikiye bölündü

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Son dakika haberine göre; Hindistan'ın Kerala eyaletinde Air India Express şirketine ait içinde 184 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, iniş sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü. Reuters, en az 2 kişinin öldüğünü 35 kişinin de yaralı olduğunu aktardı.

Son dakika haberi... NDTV kanalındaki habere göre, Dubai-Kozhikode seferini yapan uçak Calicut Havalimanına iniş sırasında yerel saatle 19.40’ta pistin dışına çıktı.

Uçak pilotlarından birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, yaralananların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Herhangi bir yangının çıkmadığı uçakta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan uçağın varış saati sırasında Kerala'da yoğun yağışın bulunduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Hindistanda 191 yolculu uçak sert iniş yaptı, ikiye bölündü

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