Son dakika haberi: Hamas ve İsrail'den ateşkes açıklamaları!

Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİLLİ YETKİLİLER CUMADAN ÖNCE ATEŞKES OLMASINI BEKLEMİYOR



İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrailli güvenlik yetkililerin Gazze'ye düzenlenen saldırıların cumadan önce sonlandırılmasını ummadıkları belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti.

Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 217 Filistinli hayatını kaybetti.

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