Son dakika haberi! Hamas duyurdu: Esir takası ertelendi

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Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde yapılması planlanan bir sonraki esir takası ertelendi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat’ta yapılması planlanan 6’ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu. Son üç hafta boyunca İsrail’in ihlallerinin izlendiğine dikkat çeken Kassam Tugayları, İsrail’in yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünü geciktirdiğini, çeşitli bölgelerde saldırıların devam ettiğini ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının engellediğini vurguladı.

Gözden Kaçmasın Trump'tan skandal Gazze açıklaması Haberi görüntüle

Hamas’ın İsrail’in aksine anlaşma çerçevesindeki tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Kassam Tugayları, "Bu nedenle gelecek cumartesi serbest bırakılması planlanan siyonist esirlerin teslimi, bir sonraki duyuruya kadar ertelenecek. İsrail taahhüt ettiği sürece anlaşma şartlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz" dedi.



TRUMP'IN SKANDAL KARARI



Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.



Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.



Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.