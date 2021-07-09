Son dakika haberi: Haiti'de dünyayı şoke eden görüntüler! Devlet Başkanına suikastta akılalmaz detaylar ortaya çıktı

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Dünyayı sarsan suikastın detayları ortaya çıktıkça dünya şaşkına dönmeye devam ediyor. Çarşamba günü kendi evinde silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülen, eşi ise ağır yaralanan Jovenel Moise'nin katilleriyle ilgili alıkalmaz detayalar gün yüzüne çıkmaya başladı...

Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Moise suikastı şüphelisi Kolombiyalıların eski asker olabileceğini açıkladı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Kolombiya, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan Kolombiyalıların eski asker olabileceğini belirtti.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, düzenlediği basın toplantısında, Moise'nin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle Haiti polisi tarafından gözaltına alınan Kolombiyalılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haiti hükümetinden gözaltına alınan Kolombiyalılarla ilgili bilgi talep edildiğini vurgulayan Molano, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin suikastı karşısında bugün İnterpol, Kolombiya hükümeti ve Ulusal Polisimizden bu eylemin iddia edilen failleri hakkında resmi olarak bilgi talebinde bulundu." ifadesini kullandı.

Molano, ordu ve polise iddiaların açıklığa kavuşturulması için gerekli talimatların derhal verildiğini hatırlatarak "Gelen ilk ayrıntılar, olayın sorumluları arasında Ulusal Ordunun eski üyeleri olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan Haiti Televizyonu Caraibes, polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, silahların ve çok sayıda pasaportun görüntülerini paylaştı.

SUİKAST ŞÜPHELİLERİNDEN 15 KOLOMBİYALI İLE 2 ABD VATANDAŞI YAKALANMIŞTI

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçlerinin, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke genelinde başlattığı geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, konuya ilişkin açıklamasında, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söyledi.

Saldırganların bulunması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Charles, 3 şüphelinin polis tarafından öldürüldüğünü, kaçak olduğunu düşündükleri 8 kişinin arandığını belirtti.

Böylece şimdiye kadar operasyonlar kapsamında öldürülen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

"ADAMLAR BİR EVDE SAKLANIYORDU"

Charles, operasyonunun çarşamba gecesi başladığına işaret ederek "Bu adamlar bir evde saklanıyordu ve onları çıkmaya zorladık. Onları adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.





KİMLİKLERİ ŞOKE ETTİ!

Haiti polisinden yapılan açıklamaya göre, iki ABD vatandaşı, Moise'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 17 'yabancı paralı asker' arasında bulunuyor. Polis yetkilileri, suikast planında olduğundan şüphelenilen iki ABD vatandaşı olarak James Solages ve Joseph Vincent'ı gözaltına aldı.

Haiti polisine göre, her ikisi de Haiti asıllı ABD vatandaşı olan 35 yaşındaki James Solages ve Joseph Vincent, Çarşamba günü Moise'nin Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde bulunan malikanesine yapılan kan donduran baskın sırasında 15 Kolombiya uyrukluyla birlikte tutuklandı.



Güney Florida merkezli bir yardım kuruluşunun başkanı olan James Solanges, Kanada'nın Haiti'deki büyükelçiliğinde eski bir koruma olduğunu iddia ediyor. Vincent hakkında hemen hiçbir ek bilgi mevcut değildi.

Haiti Ulusal Polisi şefi Léon Charles, daha önceki açıklamasında yedi şüphelinin öldürüldüğünü iddia etmişti. Ancak Ulusal Polisi şefi şimdi sadece üç şüphelinin polis tarafından öldürüldüğünü söyledi ve sekiz kişinin hala kaçak durumda olduğunu; tüm ölü ve baş şüphelilerin Kolombiyalı olduğunu tespit ettiğini duyurdu.



Charles, "Yabancılar devlet başkanımızı öldürmek için ülkemize geldi" dedi ve ekledi: "Pasaportlarından teşhis edilen 26 Kolombiyalı... ve iki Haitili Amerikalı da vardı."

Perşembe gecesi, dünyanın gözü, çeşitli silahların ve Kolombiya pasaportlarının bir masaya dizildiği basın toplantısındaydı. Haiti Ulusal Polisi şefi Léon Charles, 17 şüpheli yerde kelepçeli olarak yerde otururken, “Onları adalete teslim edeceğiz” dedi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Haitili Amerikalıların gözaltında tutulduğuna dair haberlerin farkında olduğunu ancak teyit veya yorum yapamayacağını söyledi.

Haitili yetkililer hala cinayetin nedenini, hangi kanıtların şüphelilerin tutuklanmasına yol açtığını veya komplonun kimin tarafından planladığını düşündüklerini açıklamadı. Bu nedenle Haiti halkı arasında hükümetin suikastla ilgili açıklamalarına yönelik şüpheler artıyor.

Polis şefi Charles, basın toplantısında yaptığı açıklamada yetkililerin, şüphelilerin çete tarafından ateşe verilen arabaları da dahil olmak üzere, yok ettikleri kanıtlara ihtiyaç duyduğu konusunda uyardı. Polis şefi, insanları sakin olmaya ve polisin işlerini yapmasına izin vermeye çağırdı.

Yetkililer, Haiti'nin ana muhalefet partileri ve uluslararası olarak kınanan saldırının 'yüksek eğitimli ve ağır silahlı bir grup tarafından' gerçekleştirildiğini söyleyerek, cinayetin nedenine değinmedi.

Hükümetin saldırıyla ilgili açıklamaları herkesi tatmin etmedi. Pek çok kişi, polis tarafından yüksek eğitimli olarak tanımlanan saldırganların Moise'in evine, güvenlik ekibine ve panik odasına nasıl girip zarar görmeden kaçabildiğini merak ediyor.

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