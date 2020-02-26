Son dakika haberi: Güney Kore'de corona virüsü orduya bulaştı, DSÖ 'Artık hazırlanmanın vakti geldi' diyor

Güney Kore'de bugün 284 yeni corona virüs vakası bildirildi. Ülke genelinde total rakam bin 261'e yükselmiş durumda.

Seul yönetimi bir klise camiasının 200 bin üyesini tek tek virüs taramasından geçireceğini duyurdu.

Güney Kore'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni vakalardan 134'ünün salgınlarla bağlantılı olan Shincheonji İsa Kilisesi'nin bir şubesinin bulunduğu Daegu şehrinden geldiğini açıkladı.

Ülkedeki sağlık otoriteleri şimdi Shincheonji İsa Kilisesi'ne bağlı 200 bin kişiyi testten geçirmeyi planlıyor.

İLK KEZ BİR ABD ASKERİNDE GÖRÜLDÜ

Virüsten en çok darbe alan Daegu şehrine 20 km yakındaki bir askeri kamp olan Caroll Kampı'nda görevli bir ABD askerinde de virüs testi pozitif çıktı. Bu vaka ile ilk kez bir ABD askerine de virüs bulaşmış oldu. ABD'li yetkililer, 23 yaşındaki askerin kamp dışında kendi evinde karantinada olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü de eski bir ABD askerinin eşinin Daegu yakınındaki askeri kampları ziyaretinin ardından virüse yakalandığı duyurulmuştu.

GÜNEY KORE ÇİN'DEN SONRA SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE OLDU

Güney Kore, Çin ana karası dışında salgının en ağır yaşandığı ülke olmuş durumda. Ülke genelinde bin 261 enfekte vaka var. 12'den fazla insan ise virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Güney Kore ordusunda 18 askerin virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

VİRÜS AVRUPA'YA İTALYA ÜZERİNDEN YAYILIYOR

İran'da Sağlık bakan yardımcısı da dahil 95 kişi enfekte oldu, 15 ölü var.

İtalya, Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke oldu. 332 enfekte vaka, 11 ölü var.

Kanarya adalarında bin kişilik otel İtalyan bir doktorun test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Salgın dünya haritası üzerinde de yayılmaya devam ediyor. Cezayir, Hırvatistan, İspanya, İsviçre ilk corona virüs vakalarını doğruladı.

Virüs Avrupa'ya İtalya üzerinden yayılıyor. Cezayir, Hırvatistan, İspanya ve İsviçre'de enfekte vakaların hepsinin İtalya'da bulunup ardından ülkeye giriş yaptıkları açıklandı.

DSÖ: ARTIK HAZIRLANMANIN VAKTİ GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü ve ABD'li uzmanlar halen corona virüsün 'pandemi' (çok çabuk bulaşan, birden çok kıtaya ve neredeyse tüm dünyaya yayılmış salgın) olarak tanımlanmasının erken olacağı fikrinde ancak DSÖ'nün yaptığı son açıklama pandemi durumuna yaklaşıldığını gözler önüne serdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı son açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

COVID-19 çoğu vakada solunum rahatsızlığı ile ortaya çıkıyor. Güney Kore, İtalya ve İran'da vaka sayılarının artması endişeleri artırıyor.

Ancak 80 binin üzerinde enfekte hasta ve 2 bin 700'ün üzerinde ölüm ile en yüksek vaka sayısı halen virüsün orijinal kaynağı olan Çin ana karasında.

Bin 200'ün üzerinde vaka Çin ana karası dışında yayıldı. 42 ülkeye yayılan virüs 20 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yeni tip corona virüsü (COVID-19) 'pandemi' olarak tanımlamak için henüz erken, ancak dünya ülkelerinin artık bu kötü senaryoya “hazırlık aşamasına ” geçmeli.

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