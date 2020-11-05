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DHA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 05.11.2020 - 18:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Guatemala’da felaket! Can kayıpları var

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Son dakika haberi: Guatemala’da felaket! Can kayıpları var
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Alınan son dakika haberine göre, Guatemala'da Eta fırtınasının neden olduğu heyelanda 4 kişinin öldüğü açıklandı.

Son dakika haberi... Guatemala'da etkili olan Eta kasırgası ikisi çocuk,4 kişinin ölümüne neden oldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 3 Kasımda Eta kasırgası Nikaraguayı Kuzey Karayip Kıyısı Özerk Bölgesinde bulunan Puerto Cabezas (Bilwi) kentinde etkili oldu. Derecesinin "kategori 4" olduğu ifade edilen kasırganın saatte 230 kilometre hıza ulaştığı belirtildi.

Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilen Guatemala’da halka, sel ve toprak kaymalarına karşı uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi: Guatemala’da felaket Can kayıpları var

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