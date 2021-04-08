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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 08.04.2021 - 23:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: George Floyd cinayetiyle ilgili dava sürüyor

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Son dakika haberi: George Floyd cinayetiyle ilgili dava sürüyor

ABD'de Derek Chauvin adlı bir polis memurunun boynuna dizini basarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili dava görülmeye devam ediyor. Bugün yapılan duruşmada Floyd'un mevcut hastalıklarının ölümüyle bağlantılı olmadığı tescillendi.

Duruşmada görüş bildiren Dr. Martin Tobin, George Floyd'un maruz bırakıldığı aynı durumda sağlıklı bir insanın da hayatını kaybedeceğini ifade etti.

Savcı Jerry'nin sorusu üzerine görüş beyan eden Dr. Tobin, Floyd'un mevcut rahatsızlıklarının ölümüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Dr. Martin Tobin, mahkemede Floyd'un "düşük oksijen seviyesi" nedeniyle öldüğünün de altını çizdi.

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