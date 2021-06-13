Son dakika haberi: G7'den DSÖ'ye flaş çağrı

Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Kovid-19'un kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.

Bu çağrının DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Çin -koronavirüs iddiaları hakkında yaptığı açıklamalardan saatler sonra gelmesi dikkat çekti.

Tedros söz konusu açıklamasında Wuhan laboratuvar sızıntısı teorisinin göz ardı edilmediğini söyledi.

Çin'in ilk soruşturmada tam olarak işbirliği yapmadığını belirten Tedros, 'Bu virüsün kökenini anlamak, bilmek ve bulmak için şeffaflığa ihtiyacımız var' dedi.

Laboratuvar sızıntısı olasılığının hala masada olup olmadığı sorulduğunda Tedros 'her hipotezin açık olması gerektiğini' söyledi.

Öte yandan G7'den yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.

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