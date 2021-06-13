MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: G7'den DSÖ'ye flaş çağrı
GeriDünya Son dakika haberi: G7'den DSÖ'ye flaş çağrı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: G7'den DSÖ'ye flaş çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: G7'den DSÖ'ye flaş çağrı

G7, Kovid-19'un kökenleri hakkında DSÖ tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu. Öte yandan G7, ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edecek.

Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Kovid-19'un kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.

Bu çağrının DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Çin -koronavirüs iddiaları hakkında yaptığı açıklamalardan saatler sonra gelmesi dikkat çekti.

Şoke eden koronavirüs raporu: 2021deki ölümler şimdiden 2020yi geride bıraktı
Şoke eden koronavirüs raporu: 2021'deki ölümler şimdiden 2020'yi geride bıraktı

Tedros söz konusu açıklamasında Wuhan laboratuvar sızıntısı teorisinin göz ardı edilmediğini söyledi.

Çin'in ilk soruşturmada tam olarak işbirliği yapmadığını belirten Tedros, 'Bu virüsün kökenini anlamak, bilmek ve bulmak için şeffaflığa ihtiyacımız var' dedi.

Laboratuvar sızıntısı olasılığının hala masada olup olmadığı sorulduğunda Tedros 'her hipotezin açık olması gerektiğini' söyledi.

DSÖden koronavirüs aşısı sonrası maske uyarısı
DSÖ'den koronavirüs aşısı sonrası maske uyarısı

Öte yandan G7'den yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz Kovid-19 aşısı hibe edeceği de bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi