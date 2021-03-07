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Dünya
AA-Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 07.03.2021 - 22:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü

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Son dakika haberi: Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü

Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault (69), Calvados bölgesindeki helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü. Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi: Fransız milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında öldü


Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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