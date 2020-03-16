MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Fransa'dan korkutan corona virüs açıklaması
GeriDünya Son dakika haberi: Fransa'dan korkutan corona virüs açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Fransa'dan korkutan corona virüs açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Fransa'dan korkutan corona virüs açıklaması
Abone Olgoogle-news

Avrupa ülkeleri corona virüs salgını ile mücadeleye devam ediyor. Fransa'da en yetkin isimden son dakika gelen salgın açıklaması ise durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Fransa'da sağlık hizmetleri başkanı Jerome Salomon ülkedeki corona virüs salgını ile ilgili "endişe verici ve çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor" ifadelerini kullanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Salomon, "Fransa'da vaka sayıları 3 günde çifte katlıyor. Durumu ciddi olan hasta ve yoğun bakıma ihtiyaç duyanların sayısı hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

21
İtalyada tarihi an Papa yasağa kulak asmadı
İtalya'da tarihi an! Papa yasağa kulak asmadı

Son dakika haberi: Fransadan korkutan corona virüs açıklaması

Jerome Salomon

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle