Son dakika haberi: Fransa'dan korkutan corona virüs açıklaması

Fransa'da sağlık hizmetleri başkanı Jerome Salomon ülkedeki corona virüs salgını ile ilgili "endişe verici ve çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor" ifadelerini kullanarak önemli açıklamalarda bulundu.

Salomon, "Fransa'da vaka sayıları 3 günde çifte katlıyor. Durumu ciddi olan hasta ve yoğun bakıma ihtiyaç duyanların sayısı hızla artıyor" ifadelerini kullandı.



Jerome Salomon