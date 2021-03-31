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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fransa'dan flaş koronavirüs hamlesi! Ülke genelinde uygulanacak

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Son dakika haberi: Fransa'dan flaş koronavirüs hamlesi! Ülke genelinde uygulanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı. Bu süre boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa gitmelerinin yasaklandığını duyurdu .

Fransa'da 4.6 milyon koronavirüs vakası görüldü ve pandemi sürecinde 95 bin 495 kişi Covid-19 bağlantılı hastalıklar sonucu hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı okulların gelecek hafta itibarıyla uzaktan eğitime geçeceğini ifade etti.

Elzem olmayan tüm dükkanlar cumartesiden itibaren kapanacak ve geçerli bir neden olmadan evden 10 kilometre mesafe uzağa gidilmesi yasak olacak.

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