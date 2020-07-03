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Son dakika haberi: Fransa'da yeni Başbakan belli oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.
BAŞBAKAN BUGÜN İSTİFA ETMİŞTİ
Elysee Sarayı Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu.
Philippe'in istifasının, Cumhurbaşkanı Macron'un seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından seçmenleri geri kazanmak adına tasarladığı hükümet değişikliğinden önce gelmesi dikkat çekti.
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