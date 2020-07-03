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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 03.07.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fransa'da yeni Başbakan belli oldu

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Son dakika haberi: Fransa'da yeni Başbakan belli oldu
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Jean Castex'i Fransa'nın yeni başbakanı olarak ilan etti.

BAŞBAKAN BUGÜN İSTİFA ETMİŞTİ

Elysee Sarayı Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu.

Philippe'in istifasının, Cumhurbaşkanı Macron'un seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından seçmenleri geri kazanmak adına tasarladığı hükümet değişikliğinden önce gelmesi dikkat çekti.

Fransa Başbakanı Philippe istifa etti
Fransa Başbakanı Philippe istifa etti
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