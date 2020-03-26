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Dünya
Haber Giriş: 26.03.2020 - 21:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Fransa'da bir günde 365 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Fransa'da bir günde 365 kişi hayatını kaybetti
Havaların ısınmasıyla yeni koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığının da yok olacağını umanlar var fakat pandemiye dönüşen hastalıklar mevsimsel salgınlardan farklı gelişiyor. BBC Future bu konuda yapılan çalışmaları inceleyip geleceğe ışık tuttu.
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696’ya yükseldi. Öte yandan Fransa'da bir günde en yüksek ölümün gerçekleştiği gün oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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