Son dakika haberi: Fransa'da bir günde 365 kişi hayatını kaybetti

Havaların ısınmasıyla yeni koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığının da yok olacağını umanlar var fakat pandemiye dönüşen hastalıklar mevsimsel salgınlardan farklı gelişiyor. BBC Future bu konuda yapılan çalışmaları inceleyip geleceğe ışık tuttu.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696’ya yükseldi. Öte yandan Fransa'da bir günde en yüksek ölümün gerçekleştiği gün oldu.

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