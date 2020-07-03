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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters
Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

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Son dakika haberi: Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti
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Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

Reuters'ta yer verilen habere göre, Elysee Sarayı Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu.

Philippe'in istifasının, Cumhurbaşkanı Macron'un seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından seçmenleri geri kazanmak adına tasarladığı hükümet değişikliğinden önce gelmesi dikkat çekti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yerel seçimlerde hezimete uğrayarak iki yıl sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde büyük yara almıştı.

Son dakika haberi: Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Philippe'in yeni kabine duyurulana kadar görevine devam edeceği bildirildi.

Macron'un cumhurbaşkanlığını "yeniden canlandırmak" istediğini ilan ettiği Haziran ayı ortasından bu yana Başbakan Philippe'in görevi ile ilgili sorgulamalar yapılıyordu.

Fransız hükümetinde yapılan değişikliklerde, başbakan istifasını kabine atamalarından önce teklif ediyor, ancak tekrar göreve getirilebiliyor.

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