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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 18:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kabul etmiyoruz

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Son dakika haberi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kabul etmiyoruz

BMGK'de konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin lideri Abbas'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım.

- İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım.

 

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