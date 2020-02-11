Son dakika haberi: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kabul etmiyoruz

Filistin lideri Abbas'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım.

- İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım.

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