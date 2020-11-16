İHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
Gelen son dakika bilgisine göre, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye haber ajansı SANA'nın paylaştığı habere göre, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Haberde, 79 yaşındaki Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle