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Haber Giriş: 16.11.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti
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Gelen son dakika bilgisine göre, Suriye'de Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın paylaştığı habere göre, Beşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti. Haberde, 79 yaşındaki Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yapıyordu.

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