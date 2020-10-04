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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 23:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ermenistan'dan Azerbaycan'a bir alçak saldırı daha..

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Son dakika haberi: Ermenistan'dan Azerbaycan'a bir alçak saldırı daha..
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Son dakika haberine göre, Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, son dakika Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Hikmet Hacıyev, ""Altyapıda ciddi hasar yok. Ama siviller yaralandı. Ermenistan'ın devlet terörü ve çevre terörü devam ediyor. Mingachevir aynı zamanda büyük bir su rezervuarıdır." dedi.

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