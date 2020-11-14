Son dakika haberi: Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi

Reuters haber ajansının son dakika olarak aktardığı bilgiye göre, Ulusal Güvenlik Servisi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a suikast girişimi ve eski yetkililerden oluşan bir grubun iktidarı ele geçirme girişiminin engellendiğini duyurdu.

Olayla ilgili, Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı Artur Vanetsyan, Cumhuriyetçi Parti parlamento grubu eski başkanı Vahram Baghdasaryan ve savaş gönüllüsü Ashot Minasyan'ın tutuklandığı bildirildi.

Ulusal Güvenlik Servisi, "Şüpheliler başbakanı öldürerek iktidarı yasadışı bir şekilde gasp etmeyi planlıyorlardı ve onun yerine geçecek potansiyel adayları tartışıyorlardı." açıklamasında bulundu.

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında anlaşma imzalanmıştı. Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra Başbakan Nikol Paşinyan ülkesinde “hain” olarak nitelendirilmişti. Anlaşma sonrası 17 siyasi parti sokağa çıkarak anlaşmadan sorumlu tuttukları Paşinyan’ın istifasını istemişti.

Vanetsyan, Tsarukyan ve Sağatlıyan 10 Kasım tarihinde basın toplantısı düzenleyerek, Paşinyan’a gece yarısına kadar süre vermiş ve istifa etmemesi durumunda protestolara devam edeceklerini belirtmişlerdi. Muhalefet, Paşinyan’ın istifa etmemesi durumunda geçici hükümet kurma girişimlerinde bulunacaklarını duyurmuştu.

Ermenistan halkı Paşinyan'ın istifası için protestolar düzenledi.

Vanetsyan, ayrıca 10 Kasım tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a ülkedeki siyasi gerilimden çıkış için rapor sunmuştu.