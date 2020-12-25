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Haber Giriş: 25.12.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan istifaya hazır

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Son dakika haberi: Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan istifaya hazır
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Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Halkın kararı doğrultusunda istifa etmeye hazırım" dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı.

Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyan'dan açıklama geldi.

Nikol Paşinyan, "Halkın kararı doğrultusunda istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Ermenistan durulmuyor Hain Paşinyan sloganları sokakları inletti
Ermenistan durulmuyor! 'Hain Paşinyan' sloganları sokakları inletti
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