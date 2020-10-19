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DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ermenistan Terter'de fabrika vurdu

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Son dakika haberi: Ermenistan Terter'de fabrika vurdu
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Ermenistan Terter'de fabrika vurdu, roketin isabet ettiği fabrikada yangın çıktı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmada ateşkes anlaşmasını hiçe sayan saldırılarına devam ediyor. Son olarak Ermenistan, Terter'de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle vurdu. Saldırının ardından fabrikada yangın çıktı.

Ermenistan’ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter’in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi.

DHA’ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.

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