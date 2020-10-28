Son dakika haberi: Ermenistan Berde'de sivilleri vurdu, 21 kişi hayatını kaybetti! Aliyev'den ilk açıklama geldi: İntikamını alacağız

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Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu. Füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve araç yanıyor.

İlk belirlemelere göre 21 sivil hayatını kaybetti, 70 yaralı var.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti. Ermenistan silahlı güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu, 21 kişi hayatını kaybetti. 70 yaralı olduğu duyuruldu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.

Görgü tanıklarından bir esnaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aniden patlama sesini duydum. Büfenin içindeydim. Büfenin önünde duran bir kişi ağır yaralandı. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

Kendisinin hafif bir şekilde yaralandığını belirten esnaf, yaralıları hastaneye taşıdığını anlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ermenistan'ın Tatar silahlı kuvvetlerine yapılan füze saldırılarının ardından Barda'ya roket saldırıları gerçekleştiriyor. Dün sivillerin öldürülmesinden bir ders çıkarılmamış. Ermenistan askeri işgaline son vermeli'' dedi.

İLHAM ALİYEV: "BERDE SAKİNLERİNİN İNTİKAMINI SAVAŞ ALANINDA ALACAĞIZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırısında hayatını kaybeden Berde sakinlerinin intikamını savaş alanında alacaklarını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Berde'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin füze saldırında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Berde sakinlerinin intikamı alınacak ve işgalcilere savaş alanında gereken yanıt verilecektir." paylaşımında bulundu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı da Ermenistan'ın Berde kentine yaptığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK ile işbirliği yapacak kadar aciz davranan Ermenistan Ordusu, ateşkesleri anında ihlal ederek sivil katliamlara devam ediyor. Azerbaycan Ordusu ise cephede mertçe ve kahramanca mücadeleyle 183 yerleşim yerini işgalden kurtardı, kurtarmaya devam ediyor."



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ERMENİSTAN'A TEPKİ



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:



Dünkü hunharca saldırısının ardından Ermenistan, Azerbaycan’ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere alçakça ve kalleşçe yeni bir saldırı düzenlemiştir. Bu saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70’den fazla yaralının olduğu öğrenilmiştir.

Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı ve metanet diliyoruz.

Ermenistan’ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel’in ediyoruz. Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür.

İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır.

Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanı çoktan gelmiştir.