Son dakika haberi: Ermenistan Başkanı Paşinyan yenilgiyi kabul etti! Zafer Azerbaycan'ın

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla savaşı 13.00 itibarıyla sonlandıran anlaşmaya imza atmak zorunda kaldığını aktaran Paşinyan, "Sevgili, yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" ifadelerini kullandı.

'ŞU DURUMDA EN İYİ KARAR'

Paşinyan kararı, "Askeri durum ve duruma en yakın insanların takdirine yönelik derin bir analiz sonucu" aldığını belirterek, "Karar, yaratılan durumda en iyi çözümün bu olacağına dair inanca dayanıyor. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bir mesaj yazacağım" yazdı.

"Geleceğimizi planlamak ve geçmişin hatalarını tekrar etmemek için bağımsızlık yıllarımızı analiz etmeliyiz" ifadelerini kullanan Paşinyan, "Sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağız. Çok yaşa Ermenistan, çok yaşa Artsakh" diyerek mesajını sonlandırdı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI



Anlaşmaya göre; Ermenistan Birleşmiş Milletler kararlarını yerine getirecek, sırasıyla 15 Kasım, 20 Kasım ve 1 Aralık'ta bazı bölgeleri Azerbaycan'a teslim edecek. Mevcut cephe hattı Moskova saatiyle gece yarısı itibarıyla durdurulacak. Rusya Federasyonu, beş yıl boyunca Laçin Koridoru'nun korunması için arabulucu olarak görev yapacak.