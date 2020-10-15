Son dakika haberi: Ermenistan Azerbaycan'ın Terter kentinde yine sivilleri hedef aldı! Ölü ve yaralılar var..

Terter kent merkezindeki güvenlik yetkililerinden edinilen bilgilere göre Ermenistan silahlı güçleri, defin için mezarlığa giden bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı.

Top mermisinin isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü.

Azerbaycan Başsavcılığı, yerel saatle 13.00 civarında gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.