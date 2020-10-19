Son dakika haberi: Ermenistan, Azerbaycan Terter'deki pamuk fabrikasına 7 top mermisiyle saldırdı

Son dakika haberi.. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.



ERMENİSTAN TERTER'DE FABRİKA VURDU, DHA EKİBİ PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDI



Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmada ateşkes anlaşmasını hiçe sayan saldırılarına devam ediyor. Son olarak Terter'de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef alan Ermenistan, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibinin canlı yayında olduğu sırada havan saldırısı yaptığı anlar kaydedildi.



Ermenistan’ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter’in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. DHA’ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi. DHA EKİBİ DE SALDIRININ ALTINDA KALDI



Öte yandan saldırı haberini aldıktan sonra bölgeye intikal eden Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, bölgeden canlı yayın yaptığı esnada Ermenistan’ın iki adet top mermisiyle fabrikayı hedef aldığı anlar kaydedildi. Bölgede bulunan bir çok Türk gazeteci de Ermenistan saldırısı sırasında zor anlar yaşadı.







