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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 00:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına roketli saldırı!

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Son dakika haberi: Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına roketli saldırı!

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.

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