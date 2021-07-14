Son dakika haberi: Dünyanın kanı dondu... Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

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Güney Afrika'da akkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Öte yandan yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı.

Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü.

Çocuk, caddedeki yardımseverlerin çabalarıyla yara almadan kurtuldu.

13 Temmuz'da Durban'daki bir binada çekilen görüntüler, sosyal medya ve yerel medyada geniş yer buldu.

ÇAĞRI YAPILDI

Güney Afrika Cumhuriyeti Güvenlik Bakanı Yardımcısı Zizi Kodwa, vatandaşları toplanıp bir araya gelerek varlıklarını yağmacılardan korumaya çağırdı.

Kodwa, Soweto kentinde bir alışveriş merkezini korumak için toplanan halkı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yağmacıların halk içerisindeki bir "azınlık" olduğunu belirten Kodwa, insanların bir araya gelerek alışveriş merkezlerini ve kendi topluluklarını korumasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kodwa, güvenlik güçlerinin kendini savunanlara yardımcı olacağını belirterek, "Güney Afrikalıların çoğunluğu bu kaosu desteklemiyor." dedi.

Ülkede yağma olaylarında 6. güne girilirken, bazı kentlerde halkın silahlanarak yağmacılara karşılık verdiği ileri sürüldü.

ÖLÜ SAYISI 72'YE YÜKSELDİ

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Ulusal Müşterek Operasyon ve İstihbarat Yapısı'ndan (NATJOINTS) yapılan açıklamada, olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, olayların Kwazulu-Natal ve Gauten eyaletlerinin ardından Mpumalanga ve Northern Cape eyaletlerine de sıçradığı ifade edildi.

Ölümlerin bir kısmının yağma olayları sırasında yaşanan izdihamdan kaynaklandığının kaydedildiği açıklamada, Gauteng'deki çatışmalarda hayatını kaybeden polis memuru Meshack Mahlangu'nun ailesine başsağlığı dilendi.

Öte yandan, şu ana kadar 549'u Kwazulu-Natal eyaletinde, 683'ü Gauteng eyaletinde olmak üzere 1234 kişi gözaltına alındı.

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