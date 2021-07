Son dakika haberi: Dünyanın kanı dondu... Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Güney Afrika'da akkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.

Kwazulu-Natal eyaletinin Durban ve Pietermaritzburg kentleri ile Gauteng eyaletinin Johannesburg kentinde çok sayıda mağaza ve iş yeri yağmalandı.

Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Öte yandan yağmacıların ateşe verdiği ileri sürülen bir binada mahsur kalan anne, küçük çocuğunu kurtarmak için binanın birinci katından aşağı attı.

Sosyal medya yayılan görüntülerde, annenin küçük çocuğunu kurtarmak için aşağıda bekleyen kalabalığa attığı görüldü.

Small child has nearly died in the burning City Life building in Durban. #Newzroom405 #JubJub #Indian #looting #Durban @eNCA @SABCNews #EasternCapeSaysNoToLooting pic.twitter.com/hXmo2E6ndy