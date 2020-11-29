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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 01:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dünya şok içerisinde! Koronavirüs vizonlardan sonra kedilere de..

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Son dakika haberi: Dünya şok içerisinde! Koronavirüs vizonlardan sonra kedilere de..
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Son dakika haberi.. Danimarka ve Amerika'da pek çok vizonun itlaf edilmesine sebebiyet veren yeni koronavirüs (corona virüsü) türü sebebiyle Danimarka'da virüsün rastlandığı bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.

Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin son dakika haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.

Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.

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