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Dünya
Haber Giriş: 01.06.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac aşısına onay

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Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac aşısına onay

Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de de kullanımı devam eden Çin aşısı Sinovac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

DSÖ, Sinovac aşısı için 18 yaş üzeri yetişkinlerde kullanımına onay verirken aşılamanın ikinci dozu için 2 ila 4 hafta aralık belirledi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısı için üst bir yaş sınırı belirlenmediği zira eldeki verilere göre aşının yaşlı bireylerde de koruyuculuk sağladığının kanıtlandığı ifade edildi.

Böylelikle Sinovac Çin tarafından üretilen ve acil kullanım onayı alan ikinci aşı oldu.

Sinovac'ın aldığı bu onayla birlikte DSÖ tarafından yoksul ülkelerin aşıya ulaşımı için kurulan uluslararası COVAX aşı programına da alınması bekleniyor.

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Son dakika... Çin'in Kovid-19 aşısı Sinovac için çarpıcı araştırma: Etkinlik oranı belli oldu!

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütünden Sinovac aşısına onay

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