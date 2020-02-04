MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü milyonların sorduğu soruyu yanıtladı!
GeriDünya Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü milyonların sorduğu soruyu yanıtladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 04.02.2020 - 17:13,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü milyonların sorduğu soruyu yanıtladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü milyonların sorduğu soruyu yanıtladı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü coronavirüsü ile ilgili son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;

Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması.

Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs.

41
İnanılmaz görüntüler En ölümcül gün
İnanılmaz görüntüler! En ölümcül gün
19
Wuhanlı doktorun gizli mesajı anında yayıldı
Wuhanlı doktorun gizli mesajı anında yayıldı
Çin'de maske satışı yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle