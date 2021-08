Son dakika haberi: Dünyanın konuştuğu akılalmaz görüntü... Pentagon o bebeğin durumu hakkında açıklama yaptı

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girişi ve ülke yönetimini ele geçirdiği açıklamasıyla birlikte büyük bir kaos yaşanmaya başladı. Taliban yönetiminde yaşamak istemeyen ve ülkeden kaçmaya çalışan Afgan vatandaşları Kabil Havaalanı'na akın etti ve ortaya görenin yüreğini burkan görüntüler çıktı.

Afganistan'dan en çok ayrılmak isteyenlerin başında küçük çocukları ve bebekleri olan aileler geliyor. Vizeleri ya da kendilerini ülkeden çıkaracak evrakları olmayan anne babalar ise kendileri kaçamasalar bile çocuklarını kurtarabilmek için havaalanının dikenli tellerle kaplı duvarlarının üzerinden bebeklerini dış güçlerin askerlerine vermeye çalışıyor. Bunu yaparken açılan uyarı ateşlerine aldırmayan Afganlar hayatları pahasına çocuklarını kurtarmaya çalışırken oldukça tehlikeli şekilde çocukları duvarın üzerine fırlatmaya çalışıyor.

İşte o korku dolu anlardan birinde bir babanın ağlayan küçücük bebeğini bir ABD askerine uzattığı sahne olay yerinde bulunan biri tarafından videoya kaydedilmiş ve bu görüntü günlerdir sosyal medyada ve dünya televizyonlarında defalarca paylaşılarak viral hale gelmişti.

Bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklanırken duvarın üzerinde onu alan kişinin ise 24. Deniz Kuvvetleri taburundan bir asker olduğu ortaya çıktı. Görüntü tüm dünyada ilgi odağı haline gelince Pentagon'dan konuyla ilgili bir açıklama da geldi. Pentagon sözcüsü John Kirby ABD askeri tarafından alınan bebeğin hasta olduğunu ve tedavisi yapıldıktan sonra tekrar babasına verildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

AFGANİSTAN'DAN 2 BİNE YAKIN KİŞİ ÖZBEKİSTAN ÜZERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı ülkelerin talebi doğrultusunda Özbekistan’ın birçok ülkeyle Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesi konusunda yakın iş birliği içinde olduğu belirtilerek, bu çerçevede Almanya, Rusya, ABD, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Kazakistan ile havalimanının kullanımı, hava sahasında uçuş izinleri, iniş ve kalkışla ilgili teknik ve lojistik hizmetlerinin sağlanması konusunda iş birliği yapıldığı kaydedildi.

Taraflar arasında sağlanan mutabakat kapsamında yabancı ülkelerin ve Afganistan vatandaşlarının Özbekistan üzerinden tahliyesinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, bu çerçevede son birkaç günde bin 982 kişinin Özbekistan üzerinden Afganistan’dan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Özbek-Afgan sınırını yasa dışı geçen Afganistan vatandaşlarına can güvenliğinin garanti edilmesine yönelik Taliban temsilcileriyle çalışmaların yapıldığı belirtilerek, bu insanlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve zulmü önlemek için Taliban'la varılan mutabakat sonucunda 150 Afgan vatandaşının kendi istekleriyle ana vatanlarına geri gönderildiği, can güvenliği garanti edilen bu kişilerin ülkelerinde gerekli resmi işlemlerin yapılmasının ardından evlerine ulaştırıldığı bildirildi.

Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından çok sayıda Afgan vatandaşı Özbekistan'a geçmiş, Almanya ve İsviçre'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Afgan ve kendi vatandaşlarını Özbekistan üzerinden Afganistan'dan tahliye etmeye başlamıştı.

