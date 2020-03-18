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Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:52,
Son dakika haberi: Dünya genelinde corona virüs vakası 200 bini geçti
Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.
Dünyayı saran corona virüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.
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