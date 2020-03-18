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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:52,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Dünya genelinde corona virüs vakası 200 bini geçti

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Son dakika haberi: Dünya genelinde corona virüs vakası 200 bini geçti
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Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.

Dünyayı saran corona virüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.

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